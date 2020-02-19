Фитнес-тренер говорит: 3 типа продуктов замедляют обмен веществ
Всем, кто не хочет столкнуться с проблемой лишнего веса, необходимо строго контролировать употребление данных продуктов, обладающих свойством замедлять обмен веществ. Об этом говорит известная в США фитнес-тренер Джиллиан Майклс.
Сахар. Продукты, содержащие сахар, являются главным врагом обмена веществ, отмечает эксперт. Когда стоит задача похудеть, их содержание в рационе нужно свести к минимуму, - в идеале от таких продуктов лучше отказаться совсем.
«Сахар заставляет повышаться уровни кортизола и инсулина в организме - это может сбить налаженную работу обмена веществ. Кроме того, в сладких продуктах содержится крайне мало необходимой для похудения клетчатки. Физиология усвоения клетчатки такова, что ее переваривание заставляет тело усиленно трудиться, активизируя метаболизм», - говорит тренер.
Рафинированное зерно. По словам Майклс, такие продукты как белый рис, пшеничный хлеб, макароны очень быстро расщепляются организмом, и производят практически такой же отрицательный эффект, как сахар.
«Продукты этого типа провоцируют колебания уровня инсулина, провоцирующие сильный аппетит, и снабжают организм глютеном, крахмалом, фитиновой кислотой. Данные вещества замедляют его обмен веществ. В пищу гораздо полезнее употреблять цельные зерна с грубой оболочкой», - подчеркивает специалист.
Соевые продукты. Содержат так называемые фитаты - вещества, препятствующие усвоению кальция, железа, цинка, магния, белка, а также способные нарушать синтез гормонов щитовидной железы.
«Результаты некоторых исследований показывают, что большее потребление сои может оказать негативное влияние на щитовидную железу, которая отвечает за регулирование обмена веществ. Если не хотите исключать ее из рациона, используйте только органическую, и избегайте БАДов, также способных вредить железе и замедлять обменные процессы», - поделилась рекомендацией фитнес-гуру.
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