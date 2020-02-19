Фитнес-тренер говорит: 3 типа продуктов замедляют обмен веществ

«Сахар заставляет повышаться уровни кортизола и инсулина в организме - это может сбить налаженную работу обмена веществ. Кроме того, в сладких продуктах содержится крайне мало необходимой для похудения клетчатки. Физиология усвоения клетчатки такова, что ее переваривание заставляет тело усиленно трудиться, активизируя метаболизм», - говорит тренер.

«Продукты этого типа провоцируют колебания уровня инсулина, провоцирующие сильный аппетит, и снабжают организм глютеном, крахмалом, фитиновой кислотой. Данные вещества замедляют его обмен веществ. В пищу гораздо полезнее употреблять цельные зерна с грубой оболочкой», - подчеркивает специалист.

«Результаты некоторых исследований показывают, что большее потребление сои может оказать негативное влияние на щитовидную железу, которая отвечает за регулирование обмена веществ. Если не хотите исключать ее из рациона, используйте только органическую, и избегайте БАДов, также способных вредить железе и замедлять обменные процессы», - поделилась рекомендацией фитнес-гуру.