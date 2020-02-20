7 продуктов, которые никогда не должны употребляться в сыром виде
Многие продукты в сыром виде содержат значительно больше питательных полезных веществ по сравнению с приготовленными. Но существует минимум 5 продуктов, которые никогда не должны употребляться в сыром состоянии.
Фасоль. В сыром виде ее бобы содержат белки лектины, расщепляемые при термообработке. На организм они могут влиять крайне негативно, поскольку обладают способностью провоцировать воспаление, аутоиммунные реакции. Особенно опасны для людей, имеющих нарушения щитовидной железы, артрит, диабет, болезни сердца, цистит, лишний вес. Избавить продукт от потенциально токсичных компонентов можно, замочив на несколько часов в холодной воде и поварив хотя бы 30 минут.
Сосиски, свиное мясо. Никогда не употребляйте в сыром виде сосиски и сардельки из магазина - эти мясопродукты могут «наградить» вас листериями и кишечной палочкой. Плохо приготовленная свинина может оказаться источником паразитов – трихинеллеза, свиного цепня, спровоцировав ряд тяжелых симптомов, от тошноты до судорог, иногда смерти.
Баклажаны. В сыром виде они очень аллергенны. Кроме того, продукт содержит соланин - токсин, который также появляется в позеленевшей картошке.
Ядра, семечки фруктов. Никогда не должны употребляться в сыром виде ядрышки абрикосов, персиков, семечки яблок, груш. Они содержат вещество, способное преобразовываться в цианид.
Касторовые бобы. В них присутствует вещество из разряда лектинов – рицин. Он может привести к сильнейшему отравлению.
Дикорастущие грибы. Есть их свежими никогда не стоит, поскольку нельзя быть полностью уверенным, что продукт не ядовит. В грибах обычно скапливается токсичное вещество агаритин (готовка его разрушает). К тому же они отличаются особым строением клеточных стенок, и в сыром виде вызывают проблемы с пищеварением.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что экспертами были названы девять самых полезных продуктов для употребления в этом году.
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