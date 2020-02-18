Эксперты назвали девять самых полезных продуктов для употребления в этом году

«Кроме того, насыщены витамином Е и другими фитонутриентами, чье регулярное употребление снижает риск сердечных заболеваний, некоторых видов рака, диабета 2 типа. Употребляйте орехи как можно чаще в этом году», - дали совет эксперты.

«Свекла – один из самых полезных продуктов, поскольку также богата антиоксидантами и клетчаткой, которые являются отличным стимулятором иммунной системы, способствуют оздоровлению кишечника, нормализации веса», - поясняют диетологи.

«Кофеин связан с целым рядом преимуществ для мозга, включая защиту от болезни Альцгеймера», - констатируют ученые.