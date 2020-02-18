Эксперты назвали девять самых полезных продуктов для употребления в этом году
Некоторые продукты снижают риск целого ряда хронических заболеваний, включая патологии сердца, рак, психические расстройства. Для употребления в этом году экспертами рекомендуются десять наиболее полезных, об этом рассказал журнал Goodhouse.
Грецкие орехи. Относятся к самым полезным продуктам благодаря противовоспалительным свойствам. Богаты омега-3 жирной кислотой ALA (альфа-линоленовая), защищающей от развития ассоциированных с воспалением дегенеративных заболеваний.
«Кроме того, насыщены витамином Е и другими фитонутриентами, чье регулярное употребление снижает риск сердечных заболеваний, некоторых видов рака, диабета 2 типа. Употребляйте орехи как можно чаще в этом году», - дали совет эксперты.
Свекла. Природные нитраты продукта улучшают кровоток, что важно для снижения артериального давления, укрепления сердца.
«Свекла – один из самых полезных продуктов, поскольку также богата антиоксидантами и клетчаткой, которые являются отличным стимулятором иммунной системы, способствуют оздоровлению кишечника, нормализации веса», - поясняют диетологи.
Яйца. Одно содержит около 7 граммов белка и примерно 75 калорий – это очень полезный, простой и низкокалорийный вариант завтрака или перекуса. Вещество холин в яйцах снижает риск заболеваний печени, сердца.
Кофе. Также входит в перечень полезных продуктов, рекомендуемых для питания в этом году. Полон антиоксидантов, важных для защиты иммунной системы.
«Кофеин связан с целым рядом преимуществ для мозга, включая защиту от болезни Альцгеймера», - констатируют ученые.
Авокадо. Употребляя авокадо, мы уменьшаем риск сердечных заболеваний, помогаем организму стабилизировать кровяное давление.
Цветная капуста. Является вегетарианским источником омега-3 жирных кислот, обеспечивает тело витамином К, который необходим для нормального свертывания крови и минеральной плотности костей, обладает противораковыми свойствами.
Темный шоколад (не ниже 70% какао). Один из самых полезных источников антиоксидантов в рационе, защищающих от воспалительных процессов сердечно-сосудистую систему.
Апельсины. Помимо иммуностимулирующего витамина С продукт содержит много фолиевой кислоты (больше чем любые другие фрукты), крайне важной для защиты от дефектов плода, болезней сердца, психических нарушений.
Черная фасоль. Наполнена магнием и железом, что улучшает состояние мышц. Употребление фасоли помогает худеть, поддерживать здоровый вес, тормозит процессы старения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты являются самыми лучшими борцами с воспалением.
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