Немецкие ученые заявили: максимально плотный завтрак лучше всего снижает вес
Немецкие ученые из Любекского университета заявили, что максимально плотный завтрак позволяет самым лучшим образом снизить вес и избежать метаболических расстройств, способствующих ожирению. По их мнению, завтрак должен быть более плотным, чем обед.
Группа ученых под руководством Юлианы Рихтер осуществили эксперимент с участием мужчин. Их поделили на группы: в одной дневной рацион состоял из легкого завтрака и плотного обеда, в другой - из плотного завтрака и низкокалорийного обеда. Общее количество пищи было одинаковым.
Немецкие специалисты обнаружили, что привычка начинать день с максимально насыщенного питательными веществами завтрака лучше всего разгоняет метаболизм и снижает вес. Максимально плотный прием пищи содействовал тому, что организм тратил утром в 2,5 раза больше энергии на разогрев, чем днем.
Плотный завтрак, заявили ученые, способствует формированию бурого жира, интенсифицирующего процессы жирообмена. Предыдущие испытания с микрофлорой кишечника мышей продемонстрировали, что данный тип жира не откладывается в запас, а сжигается в виде дополнительных калорий.
Открытие ученых можно использовать для борьбы с ожирением и диабетом, резюмирует Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, рассказавший об этом исследовании.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными было определено лучшее натуральное средство от висцерального жира в области живота.
Оставить комментарий