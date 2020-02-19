Ученые определили лучшее натуральное средство от висцерального жира в области живота

«Острый перец содержит капсаицин - соединение, которое усиливает чувство сытости, снижает аппетит и потребление калорий. Его поедание ускоряет обмен веществ, усиливает сжигание жира. Энергия, выделяемая при усвоении перца, увеличивает трату калорий в состоянии покоя», - констатируют научные специалисты.

«Другие исследования также показали, что острые перцы чили и халапеньо являются одним из лучших натуральных средств повышения метаболизма, ускоряя его на 4-5 процентов в день. Это существенно облегчает сжигание жира, его потерю в области живота», - добавил доктор Хибер.