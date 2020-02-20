Почему теплая вода по утрам помогает худеть
Если вы хотите избавиться от лишнего веса, выпивайте по одному стакану теплой воды по утрам. Это проверенная и довольно эффективная методика.
Увеличивает метаболизм. Теплая вода повышает температуру тела, что ускоряет метаболизм или скорость сжигания калорий. Стакан теплой воды с лимоном поможет организму расщеплять жировую ткань. В лимоне содержится волокно пектин, также снижающее уровень голода.
Помогает пищеварению. Теплая вода по утрам положительно влияет на работу печение и почек. Она помогает расщеплять пищевые субстанции и осуществлять процессы пищеварения. Вода увлажняет органы пищеварительной системы, чтобы они поскорее избавляли тело от отходов.
Предотвращает запор. Регулярная подвижность кишечника абсолютно необходима для предотвращения запоров и вздутий, а также болей в животе. Врачи считают, что для этого лучше пить теплую воду по утрам, ведь она прочищает кишечник.
Увлажнение. Достаточный уровень увлажнения важен для многих аспектов организма. Вода увеличивает чувство сытости, что помогает худеть.
Улучшает кровообращение. Теплая вода по утрам способствует выведению из организма скопившихся отложений в нервной системе и теле. А это улучшает кровообращение. Теплая вода расслабляет мышцы, в целом укрепляя кровоток, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий