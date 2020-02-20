Диетологи назвали 5 причин бесконтрольного переедания
Переедание является ведущей причиной ожирения, распространившегося по всему миру. Но почему мы съедаем больше, чем нужно? На портале Focus.de немецкие диетологи назвали 5 причин бесконтрольного потребления лишней пищи.
Еда во время каких-то занятий. Мы часто едим, когда занимаемся другими делами, констатируют диетологи. Между тем, это не дает сосредоточиться на пище и вовремя почувствовать сытость – в результате происходит бесконтрольное переедание.
Перекусы по привычке. Пища часто потребляется людьми автоматически, в силу установившихся привычек (например, попкорн – это обязательная часть киносеанса). Чтобы избежать переедания диетологи советуют спрашивать себя перед приемом пищи: действительно ли я так голоден?
Еда как награда. Многие используют вкусные, калорийные блюда и продукты в виде вознаграждения. Особенно это распространено в общении с детьми, получающих «вкусняшки» за хорошее поведение или учебу. Но такое восприятие пищи – одна из причин бесконтрольного переедания: люди с ранних лет приучаются радовать себя жирным и сладким.
Заедание стресса. Манера поглощать еду, чтобы справиться с переживаниями, – одна из самых частых причин избытка калорий в рационе и появления лишнего веса.
Очарование рекламой. Некоторые продукты кажутся нам предпочтительными, потому что хорошо рекламируются. Диетологи призывают всегда включать критическое мышление и думать, являются ли они полезными для здоровья на самом деле.
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