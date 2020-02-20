Эксперты по питанию дали 3 совета для избавления от жира на животе

«Исследования показали, что эти вещества не только увеличивают количество жира в области живота, но и подрывают работу сердца. Перестав употреблять продукты с трансжирами, вы автоматически начнете терять жир на животе», - заявили эксперты.

«Большое количество сахара в рационе может привести к увеличению накопления жира в животе и печени, что формирует резистентность к инсулину, затрудняющую любые попытки терять вес», - поясняют медики.

«Такие напитки содержат много сахара, кукурузного сиропа, фруктозы, что влияет на уровень инсулина и увеличивает висцеральный жир. Доказано: их потребление, на 60% увеличивает риск развития ожирения, что связано с особенностями усвоения организмом жидких калорий», - пояснили диетологи.