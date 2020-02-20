Эксперты по питанию дали 3 совета для избавления от жира на животе
Жир на животе не только эстетически непривлекателен, но и опасен для здоровья. В журнале Fit for Fun эксперты по питанию дали три совета, с помощью которых можно избавиться от жировых излишков в этой части тела.
Избегать трансжиров. Искусственные жиры, которые также называются гидрогенизированными, можно найти в разных видах маргарина, хлебобулочных изделиях, сладостях, готовых соусах.
«Исследования показали, что эти вещества не только увеличивают количество жира в области живота, но и подрывают работу сердца. Перестав употреблять продукты с трансжирами, вы автоматически начнете терять жир на животе», - заявили эксперты.
Минимизировать потребление сахара. Утоляйте тягу к сладкому за счет фруктов, - дают совет эксперты. Эти продукты полны витаминов, минералов и антиоксидантов, уменьшающих воспаление во всем организме.
«Большое количество сахара в рационе может привести к увеличению накопления жира в животе и печени, что формирует резистентность к инсулину, затрудняющую любые попытки терять вес», - поясняют медики.
Переосмыслить выбор напитков. Любые подслащенные напитки, включая соки, вредны для срединной части тела, - констатируют эксперты, которые советуют удалить их из ежедневного меню. По словам специалистов, это один из самых короткий путей к избавлению от жира на животе.
«Такие напитки содержат много сахара, кукурузного сиропа, фруктозы, что влияет на уровень инсулина и увеличивает висцеральный жир. Доказано: их потребление, на 60% увеличивает риск развития ожирения, что связано с особенностями усвоения организмом жидких калорий», - пояснили диетологи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, являющихся незаменимыми для людей, стремящихся похудеть.
Оставить комментарий