Названы четыре лучших продукта для избавления от висцерального жира

«Употребление нежирного белка – один из лучших способов стимулировать обмен веществ, приводящий к потере висцерального жира. Рыба с белым мясом, простой греческий йогурт, бобы и бобы - самые полезные постные белки», - констатируют эксперты.

Накапливаясь в брюшной полости человека, висцеральный жир непосредственно соседствует с жизненно важными органами тела, такими как поджелудочная железа, печень, кишечник, подвергая человека многим серьезным рискам для здоровья. В частности, избыток висцерального жира угрожает развитием диабета 2 типа и болезней сердца.Как избавиться от брюшного жира и в то же время не изнурять себя голодом, тоже опасным для здоровья? Диетологи рекомендуют употреблять продукты с большим количеством белка и стимулирующие жиросжигание.Является наиболее важным питательным веществом, когда речь идет о потере жира. Потребление достаточного количества белка помогает справиться с голодом, дает долгосрочное чувство насыщения.Овощи уменьшают жир живота и способствуют потере веса, обеспечивая сразу большой объем пищи при малом количестве калорий. Кроме того, они богаты многими мощными антиоксидантами, витаминами, минералами и фитохимическими веществами –все они также помогают избавиться от лишнего веса.Специальное исследование показало, что люди, следующие программе похудения, включающей цельнозерновой хлеб, крупы и другие продукты, теряют больше висцерального жира в области живота. Цельные зерна также снижают риск сердечных заболеваний. Сегодня диетологи рекомендуют включать цельные зерна практически во все программы по снижению веса.Потребление большего количества орехов и семян способствует сжиганию жира в области живота, приводя к снижению уровня «плохого» холестерина ЛПНП, улучшению липидного профиля. Орехи и семена – отличный источник белка, также наделенного способностью избавлять от излишков жира.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему некоторые продукты должны присутствовать в рационе после 40 лет.