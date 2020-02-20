4 совета по избавлению от жирной печени, способной привести к раку
Новое исследование говорит, что жирная печень может привести к раку. Среди советов по избавлению от проблемы первый – это снизить вес.
Гепатоцеллюлярная карцинома является распространенным раком печени, который возникает из-за наличия жира в органе. Употребление слишком большого количества сахара и продуктового жира также способствует развитию ожирения печени.
«Становится все более важным избавляться от жира в печени для снижения риска развития рака. Наши советы помогут сделать это», - сообщили специалисты на портале the Health Site.
Худеть. При общем избытке веса значительно возрастает и вероятность жировых отложений в печени и подвергает вас риску различных осложнений для здоровья. Сбросить вес - первое, что нужно сделать, чтобы это не привело к раку. Главное – худеть не быстро, а постепенно.
Избегать алкоголя. Избыток спиртного уничтожает клетки печени, способствуя возникновению цирроза, жировой болезни печени. Для сохранения ее здоровья следует держаться дальше от регулярной выпивки.
Соблюдать сбалансированный рацион. Специалисты советуют есть много фруктов и овощей, минимизировать количество обработанных продуктов, сахара, жареной, жирной пищи. Следуя этому совету, вы улучшите общее состояние здоровья и сохраните печень в хорошем состоянии, заверили они.
Регулярный спорт. Рекомендуется по 30 минут упражнений в день.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными было определено лучшее натуральное средство от висцерального жира в области живота.
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