Постельное белье должно дышать
Проснувшись рано утром, мы немедленно застилаем постель или убираем белье в непроницаемый ящик. И, оказывается, совершаем серьезную ошибку.
Не только кожа человека должна получать постоянный приток свежего воздуха, но и постельное белье. Гигиенисты настоятельно рекомендуют утром сразу после пробуждения открыть окно спальни (или форточку в зимнее время), а потом оставить кровать на полчаса не застеленной. Пусть свежий воздух наполнит простыню, наволочки и пододеяльник, хорошенько проветрит белье. Но даже если вы убираете его в какой-нибудь тесный ящик, лучше обеспечить вентиляцию и там. Желательно, чтобы в ящике были отверстия для прохождения воздуха. Не сворачивайте белье туго и не прячьте его от свежести.
Все мы знаем о важности штор в ночное время, ведь они блокируют прохождение света от искусственных источников в ночное время. Спать, действительно, лучше в полной темноте, сон бывает более глубоким и освежающим. Но когда вы покидаете спальню, обязательно раздвиньте тяжелые шторы, откройте окна или форточки, дайте свету и воздуху хорошенько наполнить комнату. Идеально, если можно обеспечить сквозное проветривание, как полагают опытные гигиенисты. Проветривать спальню нужно и перед сном, летом всю ночь не закрывать окна, а зимой (в отсутствие сильных холодов) - форточку.
Для качественного здорового сна по ночам нам требуется не только темнота, но и приток свежего воздуха. Температура в спальне должна быть на два-три градуса ниже, чем в других помещениях. Так человек гораздо быстрее засыпает и крепче спит. Если в спальне жарко, мы всю ночь будем ворочаться и часто просыпаться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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