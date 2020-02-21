Саудовские лесбиянки сбежали в Лондон
Лесбийская пара может быть казнена у себя на родине в Саудовской Аравии. Девушки сбежали в Лондон и объявили о своей любви в эфире арабского ток-шоу.
После того, как Великобритания предоставила убежище паре лесбиянок из Саудовской Аравии, известные под вымышленными именами Фад и Нанз девушки публично объявили о своей любви в программе "Говорит Джафар" на арабоязычном канале "Немецкой волны". В Саудовской Аравии гомосексуальность наказывается смертной казнью, и девушек вполне могли забросать камнями. Также у них на родине палачи отсекают провинившимся головы мечами публично. Граждане королевства, чья сексуальная ориентация не вписывается в установленные властью каноны, скрывают предпочтения или предпочитают насовсем оставить страну, что и сделали девушки.
Во время интервью они рассказали, как познакомились, и каково вообще быть лесбиянками в стране, где за это убивают. Нанз поведала, что почувствовала свои склонности в раннем подростковом возрасте, а с Фад познакомилась в Snapchat. Девушки вскоре влюбились друг в друга и тайно поддерживали связь, пока родня Нанз не заподозрила неладное, так как та постоянно отвергала женихов. В августе 2018 году ограничения на перемещения женщин из Саудовской Аравии были сняты (ранее это разрешалось делать с согласия мужчин-родственников), девушки улетели в Лондон и обратились за убежищем, пишет The Daily Mail.
В некоторых исламских странах жесткие законы косвенно способствуют однополым контактам. К примеру, молодым людям разного пола нельзя общаться между собой, встречаться, ходить на свидания, прикасаться друг к другу вплоть до самой свадьбы. За подобного рода встречи между неродственниками и не состоящими в браке людьми разного пола предусмотрены серьезные наказания вплоть до ударов плетьми. Это побуждает некоторых людей удовлетворять сексуальные потребности другим способом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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