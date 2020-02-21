Могут ли джакузи снижать давление
Ученые из Университета Орегона изучают возможности тепловой терапии при лечении гипертонии. Есть теория о том, что джакузи поможет в борьбе с повышенным давлением.
Добровольцам в ходе этого исследования не нужно будет глотать непроверенные таблетки или ограничивать себя в отдыхе либо пище. Вместо этого людей попросят садиться в джакузи и наслаждаться просмотром ТВ или трижды в неделю крутить педали на велотренажере. Ученых интересует, может ли тепловая терапия снижать устойчиво повышенное артериальное давление также или еще больше, чем физические нагрузки. Обычно жертвам гипертонии врачи для начала рекомендуют именно умеренные тренировки.
Полезные по многим причинам физические нагрузки люди преимущественно игнорируют из-за лени или нехватки мотивации. Вот почему ученые ищут другие способы воздействия на пациентов с первой стадией гипертонической болезни, которые не принимают регулярно лекарства и не практикуют спорт. В эксперименте примут участие 50 добровольцев, разделенных произвольно на две группы. В первой проверят тепловую терапию, во второй - физические нагрузки.
В журнале Physiology в 2016 году та же самая группа ученых опубликовала доказательства того, что 8 недель сеансов с теплой водой приводили к заметным улучшениям в работе сосудов, включая снижения их ригидности. Это снижало артериальное и диастолическое артериальное давление, чего не наблюдалось в контрольной группе, ведущей сидячий образ жизни. Ее участники проводили в воде такое же время, но не повышали ее температуру. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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