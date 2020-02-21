Нарколог предупредил о последствиях «алкоголизма выходного дня»
День защитника Отечества в этом году подарит россиянам сразу три выходных дня – 22, 23 и 24 февраля. Не секрет, что многие наши соотечественники собираются отмечать этот праздник с алкоголем. В Минздраве рассказали, чем опасно распитие спиртных напитков в выходные дни.
По словам главного внештатного нарколога министерства здравоохранения Евгения Брюна, употребление алкоголя в выходные дни и праздники может быть даже опаснее наркозависимости.
Специалист объяснил, что он имеет в виду. Так, с большой долей вероятности число отрицательных последствий такой алкоголизации во время уикенда будет расти. Речь идет и о количестве нежелательных зачатий, преступности, и просто об ухудшении общественного здоровья.
Последствия такого распития спиртного в свободные от работы дни могут превышать негативные последствия употребления наркотиков за тот же период, считает Брюн.
По словам нарколога, во Франции есть даже особый термин – «дети выходного дня». Это те малыши, которые были зачаты во время «бурного» уикенда, передает агентство РИА Новости.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что в Великобритании 14 февраля был побит исторический рекорд продажи виагры. В этот день они выросли на 68%.
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