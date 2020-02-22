Завершился региональный этап зимнего фестиваля ГТО зоны «Юг» в нижегородском Арзамасе
В Арзамасском районе Нижегородской области 20 февраля состоялся зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослых зоны «Юг».
Нормативы комплекса прибыли сдавать люди из 30 районов и городских округов нижегородского региона, среди которых были определены лидеры и победители.
Так, в личном первенстве среди нижегородцев обоего пола
в VI ступени победу одержали
- Юлия Биткина и Александр Иванов (Арзамасский район);
- Людмила Вилиткевич (Первомайск) и Василий Червяков (Вадский район);
- Ольга Державина (Арзамас) и Николай Кузнецов (Вадский район);
- Елена Назаренкова (Кулебаки) и Александр Шеметов (Арзамасский район);
- Марина Жегалова (Павловский район) и Александр Тузов (Кулебаки).
- I место – команда Сарова;
- II место – команда Арзамаса;
- III место – команда Кулебак.
Для публичных состязаний в преодолении трудностей, которые создает ГТО для сильных духом и телом, в Нижегородской области так же существует множество возможностей. Организованы различные фестивали для всех категорий, в том числе – с первой по шестую.
Среди них:
- зимний фестиваль ГТО (5000 участников с учетом муниципальных этапов);
- летний фестиваль ГТО (5000 человек с учетом муниципальных этапов);
- фестиваль среди семейных команд (100);
- всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» (300), которая организована вместе с аппаратом уполномоченных по правам ребенка;
- фестиваль среди учеников профобразования (150);
- площадки ГТО в рамках форума «Россия - спортивная держава» и форума «Семья Нижегородская» (2000);
- спартакиада среди несовершеннолетних, которые находятся на различных формах профилактического учета (350);
- «Малышиада» (500 участников);
- единый день ГТО, приуроченный к пятилетию комплекса.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что Второй тур зимнего фестиваля ГТО среди школьников в Нижегородской области пройдет 3 и 12 марта.
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