Завершился региональный этап зимнего фестиваля ГТО зоны «Юг» в нижегородском Арзамасе

ГТО

В Арзамасском районе Нижегородской области 20 февраля состоялся зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослых зоны «Юг».

Нормативы комплекса прибыли сдавать люди из 30 районов и городских округов нижегородского региона, среди которых были определены лидеры и победители.

Так, в личном первенстве среди нижегородцев обоего пола
в VI ступени победу одержали
  • Юлия Биткина и Александр Иванов (Арзамасский район);
в VII ступени победили
  • Людмила Вилиткевич (Первомайск) и Василий Червяков (Вадский район);
среди VIII ступени первые места заняли
  • Ольга Державина (Арзамас) и Николай Кузнецов (Вадский район);
в IX ступени победителями стали
  • Елена Назаренкова (Кулебаки) и Александр Шеметов (Арзамасский район);
в X ступени лучшими оказались
  • Марина Жегалова (Павловский район) и Александр Тузов (Кулебаки).
Кроме личного на фестивале проходило и командное первенство. В командном зачете победили следующие коллективы:
  • I место – команда Сарова;
  • II место – команда Арзамаса;
  • III место – команда Кулебак.
В последние годы движение «Готов к труду и обороне» в нижегородском регионе активно развивается. Всего лишь за пять лет, когда возрожденный комплекс ГТО стал набирать обороты в области, были открыты 54 центра тестирования, в которых любой желающий может не только попробовать свои силы, сдавая нормативы комплекса, но и узнать о движении исчерпывающую информацию.

Для публичных состязаний в преодолении трудностей, которые создает ГТО для сильных духом и телом, в Нижегородской области так же существует множество возможностей. Организованы различные фестивали для всех категорий, в том числе – с первой по шестую.

Среди них:
  • зимний фестиваль ГТО (5000 участников с учетом муниципальных этапов);
  • летний фестиваль ГТО (5000 человек с учетом муниципальных этапов);
  • фестиваль среди семейных команд (100);
  • всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» (300), которая организована вместе с аппаратом уполномоченных по правам ребенка;
  • фестиваль среди учеников профобразования (150);
  • площадки ГТО в рамках форума «Россия - спортивная держава» и форума «Семья Нижегородская» (2000);
  • спартакиада среди несовершеннолетних, которые находятся на различных формах профилактического учета (350);
  • «Малышиада» (500 участников);
  • единый день ГТО, приуроченный к пятилетию комплекса.
Малые спортивные площадки для сторонников здорового образа жизни, приверженных движению «Готов к труду и обороне» создают в нижегородском регионе в рамках программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В 2019 году таких площадок в Нижегородской области открыли 16.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что Второй тур зимнего фестиваля ГТО среди школьников в Нижегородской области пройдет 3 и 12 марта.
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