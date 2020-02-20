Второй тур зимнего фестиваля ГТО для всех возрастов в Нижегородской области пройдет 3 и 12 марта

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Зимний фестиваль комплекса ГТО в нижегородском регионе, который начался в феврале 2020 года, продолжится в марте. На этот раз ученики школ области с 11 до 17 лет (III, IV, V ступени комплекса) приглашаются 3 и 12 марта на спортивные мероприятия по зонам «Север» и «Юг», которые расположатся в Семенове и Арзамасе.

3 марта 2020 года любителей и сторонников здорового образа жизни приглашают в физкультурно-оздоровительный комплекс поселка Выездное Арзамасского района (его адрес – Нижегородская область, Арзамасский район, р. п. Выездное, улица Пушкина, д. 108) и на лыжную базу под Арзамасом, которая расположена в 385 метрах юго-западнее деревни Березовка.

12 марта 2020 года желающих принять участие в сдаче норм ГТО ждут физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Семенове (Нижегородская обл., город Семенов, улица Осипенко, д. 20а), а также семеновская лыжная база детско-юношеской спортивной школы единоборств (Нижегородская область, город Семенов, улица Заводская, д. 19 б).
Команды начнут регистрировать в 9.00, а сам фестиваль ГТО начнется в 10.00.

Нижегородским школьникам предстоит выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Его спортивная программа включает в себя следующие виды упражнений и тестов, которые юным нижегородцам предстоит пройти в марте:
  • бег либо передвижение на лыжах,
  • наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
  • поднимание туловища из положения лежа на спине,
  • подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири,
  • прыжок в длину с места толчком двумя ногами,
  • сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью либо лежа на полу,
  • стрельба из электронного оружия из положения сидя с опорой локтей о стол.
В управлении общественных связей правительства Нижегородской области сообщают, что на сегодняшний день в нижегородском регионе обладателями знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» являются более 10 тысяч детей.

Из этих значков 3267 – золотые, 4384 – серебряные и 2393 – бронзовые.

В различных клубах и организациях, которые готовят людей к выполнению нормативов комплекса ГТО в прошлом, 2019 году занимались почти 23,5 тысячи юных нижегородцев.

Напомним ранее МедикФорум писал, что в Нижегородской области прошел региональный этап зимнего фестиваля комплекса ГТО для всех категорий населения.
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