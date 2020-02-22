Плоский живот: эксперт по питанию назвал 3 способа избавиться от жира на талии
Живот является одной из главных проблемных зон, но стремление к плоскому центру тела - не только эстетика. Жир на животе опасен для здоровья. Эксперт дает три совета, с помощью которых легче справиться жиром в области талии.
Большинство просто не чувствует себя хорошо, когда жир собирается вокруг их средней части, потому что плоский живот и тонкая талия считается идеалом красоты.
Эксперт по питанию Рейчел Страл говорит:
«Жир на животе известен как висцеральный жир, является основным фактором риска развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний и т.д.».Не существует волшебного способа уменьшить объем именно в этой области, но можно снизить общий процент жира, что автоматически делает талию стройнее. Избегайте определенных продуктов - как показали исследования, они способствуют накоплению жира именно в центральной части. Питание в значительной степени отвечает за "плоский центр" - мышцы живота развиваются на кухне.
Исключите трансжирыОни увеличивают лишний вес, опасны для здоровья сердца. Если вы употребляете продукты, содержащие трансжиры, избегаете их в будущем, это поможет сделать живот плоским.
Сократите сахарПотребление избыточного количества сахара приводит к увеличению накопления жира в брюшной полости и печени, что вызывает резистентность к инсулину, и затрудняет затрудняет потерю веса.
"Я считаю практичным иметь фрукты в запасе, когда я испытываю тягу к сахару, - говорит эксперт по питанию. - Фрукты полны витаминов, минералов и антиоксидантов, уменьшающих воспаление".
Переосмыслите выбор напитковПодслащенные напитки - лимонады, фруктовые соки и подслащенный чай со льдом, вредны для всех, кто хочет иметь плоский живот.
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