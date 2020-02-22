Плоский живот: эксперт по питанию назвал 3 способа избавиться от жира на талии

«Жир на животе известен как висцеральный жир, является основным фактором риска развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний и т.д.».

Исключите трансжиры

Сократите сахар

"Я считаю практичным иметь фрукты в запасе, когда я испытываю тягу к сахару, - говорит эксперт по питанию. - Фрукты полны витаминов, минералов и антиоксидантов, уменьшающих воспаление".

Переосмыслите выбор напитков