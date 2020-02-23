Кофе без кофеина: полезнее или вреднее обычного?
Кофе является фундаментальным напитком для многих людей. Но не всем нравятся побочные эффекты кофеина. В этом случае кофе без кофеина - превосходная альтернатива, позволяющая людям наслаждаться богатым вкусом без излишней стимуляции.
Как получают кофе без кофеина?Для удаления кофеина производители используют различные методы, включающие химические вещества - активированный уголь, этилацетат. Зерна очищают от кофеина до того, как их обжаривают и измельчают, оставляя питательную ценность идентичной обычному кофе.
Важно отметить, что это не означает отсутствие кофеина. В зависимости от производителя, используемого метода, содержание варьируется - до трех миллиграммов на порцию. Исследование, опубликованное в "Журнале аналитической токсикологии" показало, что в каждой чашке объемом 180 мл содержится от нуля до семи миллиграммов кофеин. Тем не менее, его содержание значительно ниже, чем в любой форме обычного напитка.
Диабет 2 типа и печеньС кофеином или без, кофе связано с уменьшением риска диабета типа 2 - считается, что каждая чашка снижает его до семи процентов. Влияние кофе без кофеина на функцию печени не было полностью изучено, статья, опубликованное в журнале Hepatology, связала его потребление с пониженным уровнем ферментов печени, что предполагает защитный эффект от состояний, которые препятствуют функционированию этого важного органа.
Старение и нейродегенеративные заболеванияКофе без кофеина (как и обычный) оказывают защитное действие против возрастного умственного снижения у пожилых крыс. Ученые из Университета Тафтса кормили 19-месячных крыс одной из пяти диет с добавлением кофе (0, 0,165, 0,275, 0,55 и 0,825 процента рациона) в течение восьми недель. Они обнаружили, что крысам, получавшим 0,55-процентную кофейную диету, что эквивалентно 10 порциям кофе, удалось лучше выполнять психомоторное тестирование и задачи рабочей памяти по сравнению с мышами из контрольной группы.
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