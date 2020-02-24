Диетологи назвали 5 лучших продуктов для уменьшения жира на животе
Избыточный жир на животе увеличивает риск возникновения диабета 2 типа, однако существуют продукты, которые эффективно помогают уменьшать отложения в проблемной зоне. Среди лучших названы орехи, йогурт, яйца, сообщает журнал Fit for Fun.
Диетологи констатируют: стакан яблочного сока содержит столько же сахара, сколько банка колы. Он лишен волокон и клетчатки, содержащихся в плодах, - его питье моментально повысит содержание глюкозы в крови, а ее высокая концентрация является прямым путем к росту жира в теле. Хотите уменьшить количество жира на животе, - забудьте о соках, предпочитайте цельные продукты.
«Все важные питательные вещества, которые способствуют поддержанию здорового кишечного микробиома, могут быть получены только из целых фруктов. На завтрак можно съесть яблоко с ореховым маслом, богатым белком», - заявила диетолог Сара Бьюер.
По словам эксперта, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт – отличаясь очень высоким содержанием белка, он надолго обеспечивает сытость. Диетолог советует есть его со свежими фруктами, ягодами, корицей.
Также для борьбы с толстым животом нужно взять под контроль перекусы. Вот самый лучший вариант – орехи. Продукт полон белка и хороших жиров, поэтому очень хорошо насыщает. Согласно исследованиям, люди, употребляющие две или более порции орехов в неделю, на 31% уменьшают риск набрать вес.
Крайне полезной для уменьшения жира на животе является рыба, насыщенная омега-3 кислотами, очень важными для гормонального баланса и наращивания мышечной массы. Красная рыба, тунец, сельдь, сардины являются лучшей альтернативой любого продукта из переработанного красного мяса.
На завтрак ешьте яйца – их употребление предотвращает скачки сахара в крови, поддерживает его стабильным долгое время.
«Яйца с авокадо и немного цельнозернового хлеба – отличный вариант завтрака, регулирующего аппетит и препятствующего ожирению живота», - поделился диетолог Ян Марбер.
Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших продуктах для предотвращения диабета 2 типа.
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