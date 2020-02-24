Диетологи назвали 5 лучших продуктов для уменьшения жира на животе

«Все важные питательные вещества, которые способствуют поддержанию здорового кишечного микробиома, могут быть получены только из целых фруктов. На завтрак можно съесть яблоко с ореховым маслом, богатым белком», - заявила диетолог Сара Бьюер.

«Яйца с авокадо и немного цельнозернового хлеба – отличный вариант завтрака, регулирующего аппетит и препятствующего ожирению живота», - поделился диетолог Ян Марбер.