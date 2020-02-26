Названы 5 неприятных симптомов того, что организм не получает достаточно жира

«Большинство взрослых должны съедать не менее 60 граммов каждый день - это минимальное количество, особенно для женщин. Потребности организма в жире возрастают вместе с ростом расходуемых калорий, который зависит от размера тела, уровня физической активности», - говорит доктор медицинских наук, диетолог Эшли Ривер.

«Если голод начинает быстро ощущаться после еды, попробуйте добавить дополнительный источник жира - например, яйцо вкрутую к завтраку или бутерброд с гуакамоле и индейкой на обед», - дали совет эксперты.