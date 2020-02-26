Названы 5 неприятных симптомов того, что организм не получает достаточно жира
Многие люди боятся есть жир, но когда организм не получает его достаточно, это негативно влияет на функции мозга и тела. Специалистами были названы неприятные симптомы недостатка жира в организме, сообщает MedikForum.ru с ссылкой на издание EatingWell.
«Большинство взрослых должны съедать не менее 60 граммов каждый день - это минимальное количество, особенно для женщин. Потребности организма в жире возрастают вместе с ростом расходуемых калорий, который зависит от размера тела, уровня физической активности», - говорит доктор медицинских наук, диетолог Эшли Ривер.
Среди названных неприятных симптомов того, что организм не получает достаточно жира, выделяются следующие.
Постоянный голод. Специалисты поясняют: организм быстро расходует углеводы и белок, - жир замедляет переваривание и обеспечивает существенные калории. Данная особенность позволяет долго чувствовать себя сытым.
«Если голод начинает быстро ощущаться после еды, попробуйте добавить дополнительный источник жира - например, яйцо вкрутую к завтраку или бутерброд с гуакамоле и индейкой на обед», - дали совет эксперты.
Частое чувство усталости. Если организм регулярно получает менее 60 граммов жира, возникает дефицит калорий, необходимых для производства энергии. Как результат: возникают неприятные симптомы - вялость, утомленность.
Суставная боль. Дефицит жира может повлечь нехватку Омега-3, являющихся мощными противовоспалительными компонентами. Это способно привести к возникновению очень неприятных симптомов - потере гибкости суставов, болям в них (особенно у активных людей).
Когнитивные проблемы. Жирные кислоты в достаточном количестве также важны для поддержания структурной целостности клеток головного мозга. Ощущение тумана в голове, снижение умственных способностей, заторможенное мышление, плохое настроение – тоже возможный знак того, что организму не хватает жира.
Подверженность простудам. Дефицит жиров затрудняет усвоение витаминов из пищи, что ослабляет иммунную систему. Вы простужаетесь больше, чем обычно.
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