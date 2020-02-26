Руководство по питанию при воспалительных заболеваниях кишечника
Международная организация по изучению воспалительных заболеваний кишечника, представила рекомендации относительно питания для пациентов с воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК).
Эри Левин, доктор медицины, из Медицинского центра Вольфсона в Тель-Авивском университете в Израиле, и его коллеги проанализировали имеющиеся данные, чтобы предоставить экспертное заключение по конкретным диетическим компонентам, группам пищевых продуктов и пищевым добавкам для контроля и предотвращения рецидивов воспалительных заболеваний кишечника.
Овощи и фруктыАвторы отмечают, что для всех групп пищевых продуктов, кроме пастеризованных молочных продуктов, был достигнут консенсус. Целесообразно рекомендовать употребление фруктов и овощей от умеренного до высокого при болезни Крона. Нет достаточных данных для рекомендации конкретных изменений или ограничений фруктов и овощей при язвенном колите.
Сложные углеводы и мясоБыло установлено, что недостаточно данных, чтобы рекомендовать изменения в количестве сложных углеводов или рафинированных сахаров и фруктозы, и ограничение пшеницы и глютена. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ограничение потребления необработанного красного мяса, постного куриного мяса и яиц является ненужным. Разумно сократить количество употребляемого обработанного мяса.
ЖирыВоздействие насыщенных жиров должно быть уменьшено, а трансжиров следует избегать при любом типе воспалительного заболевания кишечника. При язвенном колите важно уменьшить в рационе миристиновую кислоту (насыщенный жир), и увеличить потребление омега-3 жирных кислот из морской рыбы. Транс-жиров следует избегать.
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