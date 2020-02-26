Диетическая газировка исчезнет из-за коронавируса
Основной объем производства искусственных подсластителей приходится на Китай. Если эпидемия в этой стране продолжится, выпуск газировки придется существенно ограничить.
Многие страны мира могут столкнуться с нехваткой диетических газированных напитков, в которых сахар заменяется искусственными подсластителями. Основной объем производства этих подсластителей приходится на Китай, оказавшийся в центре эпидемии коронавируса. Многие производственные цепочки уже нарушились из-за остановки ряда фабрик и заводов в Поднебесной. Если ситуация не изменится, то производителям диетических газированных напитков потребуется какое-то время на поиск новых поставщиков самого главного сырья. Следовательно, выпуск диетической газировки существенно замедлится, как пишет The Daily Mail.
Это не слишком опечалит врачей и диетологов. Они не раз говорили, что диетическая газировка опасна для здоровья и талии, а тот самый "ноль калорий", которым так гордятся производители напитков, всего-лишь обманка. Искусственные подсластители рождают у человека усиленную тягу к поглощению жирных и сладких блюд, и наблюдения показывают, что любители диетической газировки в итоге набирают лишний вес чаще, чем те, кто пьет традиционные напитки с сахаром.
Эксперты вообще рекомендуют воздерживаться от употребления не только газированных напитков, но даже и фруктовых соков, продаваемых в магазинах. В них при производстве кладут значительное количество сахара, а также не слишком полезных консерванты и усилители вкуса. Соки лучше делать дома из свежих фруктов, а самым полезным напитком для нашего здоровья является чистая питьевая вода. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий