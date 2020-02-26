Пинг-понг может замедлить болезнь Паркинсона
Настольный теннис обостряет рефлексы пациентов с тяжелым нейродегенеративным заболеванием. А это обеспечивает лечебную стимуляцию мозга.
Игра в настольный теннис может замедлить прогрессирование болезни Паркинсона, как показало исследование. 5 часов пинг-понга в неделю снижают выраженность тремора, ригидности конечностей, замедленности движений и нарушений баланса на срок не менее 6 месяцев. Все это классические симптомы болезни Паркинсона, вызываемой нехваткой нейротрансмиттера дофамина в мозге, крайне важного для моторных функций и памяти. Физические нагрузки побуждают мозг увеличить производство дофамина, как установили ученые из Университета Фукуоки в Японии.
Настольный теннис, по их мнению, это доступная по стоимости и относительно безопасная разновидность физиотерапии для жертв болезни Паркинсона. Ее считают вторым по количеству диагнозов в мире неврологическим расстройством после старческого слабоумия. В России около 300 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона, нуждающихся в постоянном приеме лекарств вроде препаратов левадопы, а также помощи со стороны родных и медицинских работников.
В исследовании японских ученых приняли участие 12 пациентов со средним возрастом в 73 года. Выраженность симптомов у них была от слабой до умеренной, а средний стаж проживания с болезнью Паркинсона - 7 лет. Уровень симптомов оценивался до и после начала регулярных тренировок. Все они играли в пинг-понг по 5 часов в неделю, пишет The Times. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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