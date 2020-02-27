Фастфуд связали со снижением количества сперматозоидов

Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, предполагает, что типичный для западных стран фастфуд приводит к снижению количества сперматозоидов у мужчин.В частности, ученые связывают такие продукты как чипсы и пиццу со снижением качества семени. Одновременно с этим более чистая диета с большим количеством фруктов и овощей дает обратный эффект.Ученые отмечают, что качество спермы снижалось последовательно последние десятилетия. В рамках анализа более чем 185 исследований, они обнаружили снижение на 50-60 процентов в западных странах в период с 1973 по 2011 год. Первые признаки снижения регистрируются с 40-х годов прошлого века.По словам ученых, за последние 50 лет диета среднестатистического западного человека серьезно изменилась. Появилось больше обработанных продуктов, увеличилось количество потребляемых калорий. Все это вкупе с неблагоприятной экологической ситуацией может привести к снижению фертильности у мужчин.