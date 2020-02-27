Добавки с электролитами бесполезны для спортсменов
Профессиональные спортсмены, которые с помощью спортивных напитков и других добавок восстанавливают уровень электролитов, впустую тратят время и деньги. К такому выводу пришли исследователи из США.
Некоторое время назад состоялся забег RacingThePlanet на 250 км в течении 7 дней, который проходил по самым тяжёлым с точки зрения климата пустыням планеты. За его участниками наблюдали исследователи из Стэнфордского университета, а результаты опубликовал журнал Сlinical Journal of Sports Medicine. Авторы исследования сосредоточились на двух состояниях, связанных с изменениями уровня натрия в организме. первое состояние это гипернатриемия, при которой уровень натрия превышает допустимые показатели из-за обезвоживания, а второе - гипонатриемия, при которой уровень натрия, напротив, резко снижается.
Во втором случае могут наблюдаться такие симптомы, как нарушения психики, лёгочные отёки, судорожные припадки и даже смерть. Хотя высокие температуры при забегах увеличивали вероятность этих расстройств, добавки с натрием никак не влияли на уменьшение риска гипонатриемии. В прошлом спортсменам постоянно советовали принимать достаточное количество добавок с электролитами и пить больше воды. Было принято считать, что это предотвращает мышечные спазмы, дисбаланс электролитов и головокружения. Но исследование не подтвердило данные рекомендации.
Некоторые участники масштабных забегов по пустыням мира принимали солевые таблетки, другие пили электролиты, растворенные в бутилированной воде. До и после соревнований всех участников тщательно обследовали, у спортсменов брали анализы крови для определения показателей натрия. У 41 человека эти показатели резко отличались от нормы после завершения забегов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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