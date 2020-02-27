Росконтроль внес в черный список две марки сметаны

Сметана

Сейчас в самом разгаре масленичная неделя, когда многие россияне пекут блины с разными начинками, а одной из самых популярных является сметана. Впрочем, далеко не любую сметану специалисты Росконтроля могут посоветовать к употреблению в пищу.

Недавно эксперты ведомства протестировали шесть образцов сметаны жирностью 15% следующих брендов: «Благода», «Сарафаново», «Ростагроэкспорт», «Простоквашино», «Асеньевская ферма» и «Свитлогорье». Также в их руки попали семь образцов с 20%-й жирностью: «Лакомо», «Брест-Литовск», «Избенка», «Из молока нашей дойки», «Ростагроэкспорт», «Простоквашино» и «Сарафаново».

Продукты марок «Лакомо» и «Из молока нашей дойки» вызвали много вопросов у Росконтроля. Эксперты обнаружили в них содержание дрожжей, которое значительно превышает максимально допустимое – в 6 и в 24 раза соответственно.

Более того, производитель сметаны «Лакомо» ввел в заблуждение покупателей – вместо заявленных на упаковке 20% жирности продукт содержал лишь 15%.

Сметана брендов «Лакомо» и «Из молока нашей дойки» попала в черный список Росконтроля.

Кроме того, замечания у экспертов возникли к маркам «Благода» и «Арсеньевская ферма». Специалисты заметили привкус прогорклого жира в образцах, а также выявили высокое содержание молочнокислых микроорганизмов – в 25 раз.

Ранее портал «Медифорум» писал, что Росконтроль нашел в российских магазинах опасный миндаль.
Теги : Росконтроль, продукты питания
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