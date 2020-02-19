«Росконтроль» нашел в российских магазинах опасный миндаль
О полезных свойствах миндаля известно немало. Однако к выбору этого продукта нужно относиться очень серьезно. Так, представители «Росконтроля» обнаружили опасный товар в российских магазинах.
Эксперты провели исследования среди товаров пяти брендов и обнаружили в некоторых видах миндаля плесень. Под пристальное внимание «Росконтроля» попала продукция фирм «Дары природы», Nature Foods, Fine Life, Aro и Globus. Что касается запаха и вкуса, то по этим показателям все бренды показали отличные результаты. Однако в товаре Fine Life и Aro эксперты обнаружили содержание плесеней, которое значительно превышает максимально допустимое.
В «Росконтроле» отметили, что некоторые плесневые грибы вырабатывают токсины. Те, в свою очередь, могут нанести серьезный вред здоровью человека. В связи с этим миндаль компаний Fine Life и Aro попал в черный список ведомства. Эксперты не рекомендуют россиянам покупать этот товар.
Что касается брендов «Дары природы», Nature Foods и Globus, то продукция полностью соответствует всем нормативам, пишет портал Lenta.ru.
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