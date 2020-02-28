10 доступных продуктов, помогающих выздороветь при заболевании раком
Хотя никакой конкретный продукт не может вылечить рак, некоторые все же защищают клетки организма, повышая шансы на выздоровление при данном заболевании.
Как сообщает MedikForum.ru, многие доступные продукты помогают выздороветь людям, ведущим борьбу с онкологическими недугами.
Грибы. Их потребление укрепляет иммунную систему, сдерживает рост раковых клеток. Имеются научные данные, подтверждающие способность веществ этого продукта препятствовать развитию рака предстательной, молочной желез.
Цельное зерно. Доступный продукт помогает выздороветь при заболевании раком благодаря тому, что содержащиеся в нем неперевариваемые компоненты клетчатки активируют выведение из организма вредных, токсичных веществ, - это уменьшает связанное с заболеванием воспаление.
Зеленый чай. Содержит полифенолы, помогающие не допустить образования новых кровеносных сосудов, обеспечивающих рост опухолей и метастазов.
Куркума. Обладает очень сильным противовоспалительным эффектом. В лабораторных исследованиях использование продукта повышало эффективность химиотерапии, замедляло рост опухолей.
Все виды капусты. Крестоцветные овощи содержат вещества, помогающие нейтрализовать в организме канцерогенные компоненты. Также они способствуют запрограммированной гибели раковых клеток.
Гранат. В состав продукта входит эллаговая кислота, помогающая восстановить повреждение ДНК. Мужчины, заболевшие раком простаты, демонстрировали замедление роста ПСА (простатспецифический антиген), когда регулярно пили гранатовый сок.
Тыква, морковь. Все желтые, красные, оранжевые фрукты и овощи содержат витамин А и ликопин, спосоьные ингибировать рост некоторых раковых клеток. При заболевании раком груди женщины, употреблявшие эти простые продукты, отличались лучшей выживаемостью.
Темный шоколад. Содержащий не менее 70 процентов какао, он отличается высокой концентрацией антиоксидантов и полифенолов, помогающих замедлять рост раковых клеток.
Орехи. Макадамия, фундук, грецкий орех, миндаль, фисташки способствуют выздоровлению при лечении рака толстой кишки. Они ингибируют рост раковых клеток, способствуют их гибели, стимулируя процесс апоптоза.
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