7 советов о похудении, которые действительно работают по мнению диетологов
Существует множество советов, помогающих добиться похудения, - но какие действительно работают? По мнению диетологов, избавиться от лишних килограммов реально, следуя советам достаточно спать, употреблять самую калорийную пищу в начале дня, пить воду за едой и другим.
Спите 8 часов. Исследование ученых из Университета Бригама Янга показало: регулярный график сна действительно снижает количество жира в организме, при этом люди, спящие по 8 часов, демонстрируют большую потерю веса (особенно в области живота) по сравнению с теми, кто спит 6,5 часов.
Употребляйте пробиотики. Они содержат штаммы бактерий, стимулирующих выработку кишечником «гормона хорошего самочувствия» серотонина. Похудению это помогает, уменьшая тягу к еде.
Избегайте больших перерывов между приемами пищи. Диетологи советуют кормить организм каждые 3-4 часа (сон - исключение). Это означает завтрак, перекус перед обедом, обед, затем еще перекус, ужин. Данная схема оптимальна для активного метаболизма.
Ешьте самую калорийную пищу в первой половине дня. Еще один совет, который по мнению диетологов действительно работает при похудении. Немецкие ученые из Любекского университета доказали, что привычка начинать день с максимально насыщенного питательными веществами завтрака (более плотного, чем обед) лучше всего разгоняет метаболизм и снижает вес.
Пейте воду во время еды. Это помогает избежать потребления лишних калорий или даже сократить их количество, что крайне важно для похудения.
Ешьте яйца. Съев целое яйцо, организм получает протеин и жир – данная комбинация действительно обеспечивает длительное насыщение, нежелание есть еще.
Держите в чистоте свое пространство. Согласно исследованиям, люди, в домах которых царит беспорядок, чаще страдают от лишнего веса или ожирения – обстановка хаоса, загрязнения повышает уровень гормонов стресса, провоцирующих тягу к вредной еде.
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