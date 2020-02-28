Нежелание идти в тренажерный зал может быть генетической особенностью

Команда ученых, представляющих Королевский колледж Лондона, предлагает новую причину плохих физических показателей. В частности, исследователи обнаружили связь между генетической мутацией, которая влияет на насыщение клеток кислородом, и способностями к тренировкам.Ученые обратили внимание на пациента с низкими темпами роста, постоянным низким уровнем сахара в крови, ограниченными возможностями к тренировкам и высоким количеством эритроцитов.Команда выполнила генетический и белковый анализы, проверила дыхательную систему пациента, измерила способность к тренировкам и провела метаболические тексты.В результате выяснилось, что изменения в гене VHL можно ассоциировать со слабой работой митохондрии, энергетического центра клетки. Именно это снижение функциональности митохондрии влияет на способность пациента к аэробным упражнениям. Она снижается по сравнению с показателями людей без соответствующей мутации.