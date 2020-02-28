Слабоумие: 4 шага, чтобы замедлить деградацию мозга
Американский профессор психиатрии Гэри Смолл утверждает, что каждый человек может замедлить деградацию мозга. По его словам, эти 4 шага особенно полезны для сохранение когнитивных функций и борьбе со слабоумием.
1. Будьте активнымПо словам Смолла, 20 минут быстрой ходьбы в день достаточно, чтобы снизить риск заболевания. Спортивная активность высвобождает белки, которые стимулируют клетки мозга лучше коммуницировать друг с другом. Организм вырабатывает эндорфины во время физической активности, что оказывает положительное влияние на настроение, делая вас счастливыми и довольными.
2. Ешьте здоровуюТе, кто в середине своей жизни имеют избыточный вес, рискуют заболеть деменцией в пожилом возрасте. Люди снизившие вес, значительно улучшают память через две недели. Омега-3 жирные кислоты из рыбы или орехов помогают бороться с воспалением, связанным с разрушением мозга. Фрукты и овощи борются с окислительным стрессом, который способствует "износу" клеток мозга и слабоумию.
3. Избегайте стрессаЕсли вы часто испытываете стресс, в крови становится много кортизола. Это повреждает сердце, желудок и мозг, что создает высокий риск развития болезни Альцгеймера.
Поэтому совет профессора состоит в том, чтобы регулярно отключать организм, медитируя или отдыхая с помощью йоги и тай-чи. Общение с друзьями, хороший сон и регулярный секс оказывают положительное влияние на организм. Во время оргазма организм выделяет эндорфины и гормоны, оказывающие положительное влияние на мозг.
4. Тренируйте свой разумСтабильные социальные контакты приносят радость и тренируют мозг. Исследователи обнаружили, что десятиминутный душевный разговор улучшает память. Любой, кто говорит на эмоционально важную тему, снимает стресс и защищает нейроны. Если вы узнаете что-то новое, начинаете учиться в университете в старшем возрасте, это снижает риск слабоумия.
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