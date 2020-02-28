Что пациенты с болезнями сердца должны знать о коронавирусе
Коронавирус должен привлечь всеобщее внимание, считают международные эксперты в области здравоохранения. У людей с болезнями сердца есть дополнительные причины быть начеку.
Для людей с болезнями сердца риски настолько серьезны, что "Американский колледж кардиологов" выпустил в феврале бюллетень, чтобы предупредить пациентов о потенциальном повышенном риске, и поощрить «дополнительные разумные меры предосторожности».
40% госпитализированных пациентов с коронавирусом (COVID-19) имели болезни сердца или цереброваскулярные заболевания (связанные с кровообращением в головном мозге).
«Статистика не означает, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями с большей вероятностью заразятся коронавирусом», - говорит Орли Вардени, доцент медицины в системе здравоохранения штата Миннеаполис и Университете Миннесоты (США). - Это означает, что эти люди с большей вероятностью будут иметь осложнения».
Основная цель вируса - легкие. Но это влияет на сердце, особенно на больное, которое должно работать усерднее, чтобы качать кровь по всему телу. Инфицирование усугубляет проблемы для человека с сердечной недостаточностью, когда у органа есть трудности с эффективной перекачкой.
«Вы можете думать о коронавирусе как о том, что облагает налогом систему в целом».
Как защититься от коронавируса?Меры предосторожности, действующие против гриппа, полезны против COVID-19 - они распространяется одинаково - через капли в воздухе, когда кто-то кашляет или чихает.
На данный момент врачи советуют защищать себя мытьем рук, поддерживая чистоту поверхностей и избегать поездок в районы со вспышками.
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