Что пациенты с болезнями сердца должны знать о коронавирусе

«Статистика не означает, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями с большей вероятностью заразятся коронавирусом», - говорит Орли Вардени, доцент медицины в системе здравоохранения штата Миннеаполис и Университете Миннесоты (США). - Это означает, что эти люди с большей вероятностью будут иметь осложнения».

«Вы можете думать о коронавирусе как о том, что облагает налогом систему в целом».

Как защититься от коронавируса?