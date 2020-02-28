Что пациенты с болезнями сердца должны знать о коронавирусе

Что пациенты с болезнями сердца должны знать о коронавирусе

Коронавирус должен привлечь всеобщее внимание, считают международные эксперты в области здравоохранения. У людей с болезнями сердца есть дополнительные причины быть начеку.

Для людей с болезнями сердца риски настолько серьезны, что "Американский колледж кардиологов" выпустил в феврале бюллетень, чтобы предупредить пациентов о потенциальном повышенном риске, и поощрить «дополнительные разумные меры предосторожности».
40% госпитализированных пациентов с коронавирусом (COVID-19) имели болезни сердца или цереброваскулярные заболевания (связанные с кровообращением в головном мозге).

«Статистика не означает, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями с большей вероятностью заразятся коронавирусом», - говорит Орли Вардени, доцент медицины в системе здравоохранения штата Миннеаполис и Университете Миннесоты (США).  - Это означает, что эти люди с большей вероятностью будут иметь осложнения».

Основная цель вируса - легкие. Но это влияет на сердце, особенно на больное, которое должно работать усерднее, чтобы качать кровь по всему телу. Инфицирование усугубляет проблемы для человека с сердечной недостаточностью, когда у органа есть трудности с эффективной перекачкой.
«Вы можете думать о коронавирусе как о том, что облагает налогом систему в целом».

Как защититься от коронавируса?

Меры предосторожности, действующие против гриппа, полезны против COVID-19 - они распространяется одинаково - через капли в воздухе, когда кто-то кашляет или чихает.
На данный момент врачи советуют защищать себя мытьем рук, поддерживая чистоту поверхностей и избегать поездок в районы со вспышками.

Медикфорум писал, что высокие дозы витамина С эффективны в борьбе с раком у мышей.


Теги : коронавирус, болезни сердца
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Что пациенты с болезнями сердца должны знать о коронавирусе


Певица ДжоДжо рассказала как питалась по диете в 500 калорий