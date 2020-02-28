Перетренированность: когда нужно остановиться
Физические нагрузки очень полезны для сердечно-сосудистой системы, но их избыток принесёт огромный вред. Очень важно не допустить перетренированности и знать, когда нужно остановиться.
В медицинской литературе достаточно описаний внезапных остановок сердца и смертей участников марафонских забегов. Ученые Университета Окленда и их коллеги из американского Мичигана провели исследование, чтобы узнать причины этих смертей. Выяснилось, что они вызываются перетренированностью. Результаты этого исследования публикует журнал Circulation. Авторы научной работы выяснили, что умеренные физические нагрузки очень полезны для сердечно-сосудистой системы, но больше не значит лучше. И если какие-то люди перегружают организм, особенно когда раньше они не тренировались регулярно, это может привести к печальным последствиям. Важно знать, когда следует остановиться, чтобы не допустить перетренированности.
К примеру, аэробные нагрузки, подразумевающие бег, прыжки, плавание или велосипед, увеличивают уровень сердцебиения. Но следите за тем, чтобы даже на максимальном уровне у вас были силы разговаривать с кем-то. Если нагрузка такая, что вы задыхаетесь и неспособны произнести нормально ни слова, останавливайте занятия. Упражнения на растягивания тоже очень полезны, они менее интенсивны, но хорошо тренируют всё тело. Начинайте медленные занятия по 20-30 минут в день. Если при каких-то растягиваниях вы почувствовали боль, немедленно прекращайте.
Особенно популярны среди мужчин силовые тренировки, подразумевающие подъём штанг, гантелей, работу с весовыми тренажёрами. Они не только укрепляют сердце, но и помогают нарастить мышечную массу. Для достижения этого достаточно тренироваться два-три раза в неделю. Если интенсивность занятий будет увеличена, мышцы просто не получат времени для восстановления, А это приведет к перетренированности и болям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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