Как оставаться стройным с возрастом? После 30 лет нужно избегать пяти продуктов
Если вы заботитесь о своем здоровье и хотите оставаться стройным с возрастом, после 30 лет нужно ограничивать потребление или даже избегать определенных продуктов. В первую очередь, контролируйте потребление хлеба и синтетических компонентов продуктов глубокой переработки.
Как сообщает MedikForum, в возрасте после 30 лет тело склонно терять мышечную массу и прибавлять в весе, поскольку количество жира в организме неуклонно растет. Тормозить негативные процессы помогает отказ от определенных продуктов.
«Избегая обработанных пищевых продуктов, искусственных подсластителей, вредных жиров, газированные напитков, неподходящих молочных изделий, вы можете изящно стареть, сохраняя с возрастом стройный силуэт», - рассказали диетологи в издании Times Now.
Вот пять продуктов, которых они советуют избегать после 30 лет.
Хлебобулочные изделия из рафинированной пшеницы. Различные булки, баранки, белый хлеб и другие продукты их белой муки практически лишены клетчатки, полны быстрых углеводов и ведут к резким скачкам сахара в крови. Избыток глюкозы плохо влияет на коллаген и другие белки, защищающие кожу от преждевременного старения, морщин. Также это повышает риск ожирения, диабета 2 типа. Хотите дольше не стареть и сохранить стройную талию, откажитесь от такой еды.
Ароматизированные йогурты. Кисломолочные продукты после 30 – один из лучших продуктов в рационе, но они должны быть строго натуральными. Все, что называется «с кусочками фруктов», имеет разнообразные вкусы ягод, десертов, с возрастом должно безжалостно исключаться из меню. Подобная продукция изобилует сахаром, который может ускорить процесс старения, поспособствовать обвисшей коже, ранним глубоким морщинам, лишним килограммам, появлению сердечно-сосудистых заболеваний.
Производственные снэки – чипсы, крендельки, сухарики и т.п. Избегайте этих загруженных калориями закусок, если не хотите окончательно потерять стройную фигуру с возрастом и сохранить хорошее здоровье. Они содержат низкокачественный, опасный для сосудов жир, сахар и калории, повышающие уровень ЛПНП, «плохого» холестерина.
Готовые супы. Расфасованные в пластик, консервные банки, эти продукты могут содержать химические вещества, проникающие их упаковки. Попадая в тело, они способны провоцировать нарушение метаболических процессов, скопление жира.
Продукты без сахара. Утверждая, что их изделия не содержат сахара, производители скромно умалчивают об искусственных подсластителях, которых там обычно с избытком. Данные ингредиенты доказано повышают вероятность ожирения диабета 2 типа, болезней сердца. Такие продуктов нужно избегать.
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