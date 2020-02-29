Названы 10 лучших жиросжигателей среди обычных продуктов
Эффективными натуральными жиросжигателями являются многие обычные продукты. Их регулярное употребление действенно помогает похудеть.
По данным MedikForum, лучшими среди названных диетологами в журнале Freundin жиросжигателей из числа обычных продуктов являются яйца, яблоки, овсянка, огурцы и другие.
Острый перец, имбирь. Ингредиент капсаицин, содержащийся в них, стимулирует процессы обмена веществ, активирует работу желудка и кишечника. Кроме того, стимулирует кровообращение, снижает уровень инсулина, липидов в крови. Все это препятствует накоплению жировых клеток, увеличивает их трату в производстве энергии.
Яйца. Не только их белок, но и желток этого обычного продукта полон витаминов и минералов (например, влияющего на жиросжигание кальция), побуждающих организм при их усвоении усиленно расходовать жир.
Овсянка. Цельные зерна овса изобилуют растворимыми волокнами, которые долго перевариваются, требуя много энергии для этого, а, значит, и интенсивного сжигания жира.
Сельдерей. Содержа много воды, он дает мало калорий, но быстро насыщает, заполняя желудок. При этом в нем много клетчатки и кальция, что способствует ускоренному распаду и удалению жирных кислот с длинной цепью.
Огурцы. Обычный продукт также насыщен водой, заставляет организм быстро чувствовать сытость. Его влага полна калия и стимулирует организм усерднее выводить лишнюю жидкость, токсины, переработанный жир из организма человека.
Яблоки. Высокий уровень клетчатки делает обычный продукт одним из лучших жиросжигателей – переваривание яблок требует от нашего тела высоких калорийных затрат.
Кабачки. Конкретно цуккини отличаются большими объемами кальция, железа, магния – такое сочетание минералов влияет на жиросжигание, подстегивая метаболизм.
Сухофрукты. Смешайте кусочки чернослива, кураги с овсяными хлопьями долгой варки, – получите один из лучших перекусов-мюсли. Его фитохимические вещества повышают потребление энергии организмом, уменьшающего жировые валики.
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