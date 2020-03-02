Почему диетологи советуют обязательно включать в завтрак грибы?

«Те, кто ежедневно включал в свой завтрак грибы, лучше чувствовали сытость на протяжении дня. Это важное преимущество, когда речь идет о похудении и сохранении веса», - заявили диетологи.

Как сообщает MedikForum.ru, исследование университетских специалистов показало, что некоторые продукты, включаемые людьми в свои завтраки, «работают» на благо организма и здоровья гораздо эффективнее других пищевых ингредиентов. К числу таких продуктов относятся и грибы.Ученых интересовало, какие именно продукты, съедаемые на завтрак, обеспечивают наибольшую сытость, благодаря чему помогают есть меньше и худеть. В проведенных испытаниях явными лидерами стали блюда из мяса и грибов. Однако выяснилось, что добровольцы, выбиравшие на завтрак мясо, затем съедали больше пищи днем (на 100 килокалорий) по сравнению с людьми, которые предпочитали грибы.Данный эффект грибов они связывают с большим количеством содержащейся в них клетчатки. Кроме того, они содержат особенно ценные для организма витамины – А, Д и группы В.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую выпечку можно считать относительно полезной.