Врач Сергей Агапкин назвал виды выпечки, полезные и вредные для здоровья
Некоторые виды выпечки вполне уместны в здоровом рационе – прежде всего, это изделия, не содержащие дрожжей.
Как сообщает MedikForum.ru, врач и ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин назвал варианты выпечки, относительно полезные, а также вредные для здоровья и фигуры при условии умеренного употребления и соблюдения физической активности.
Кулинарные традиции, живущие в России, включают приготовление разнообразных мучных изделий – особенно в печеном виде. Врач Сергей Агапкин рассказал изданию «Аргументы и факты», что употребление некоторой выпечки не навредит здоровью, «если человек регулярно практикует физические нагрузки».
По словам доктора Агапкина, относительно полезным можно считать тесто, приготовленное без дрожжей, - конкретно слоеное.
«В нем содержатся сложные углеводы, которые сравнительно долго перевариваются организмом, и для их переработки требуется много энергии», - назвал врач плюс такой выпечки.
Также медик положительно оценил выпечку в виде бисквитного теста домашнего приготовления, если оно не содержит много сахара.
Безусловно опасными Сергей Агапкин назвал изделия из дрожжевого теста, которые по его мнению «вредны даже в минимальных количествах».
«Дрожжи, оказавшись в желудке, плохо воздействуют на естественную микрофлору, способствуют дисбактериозу, гибели полезных бактерий и в связи с этим - ослаблению иммунитета», - предупредил врач.
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