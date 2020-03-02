Врач Сергей Агапкин назвал виды выпечки, полезные и вредные для здоровья

«В нем содержатся сложные углеводы, которые сравнительно долго перевариваются организмом, и для их переработки требуется много энергии», - назвал врач плюс такой выпечки.

«Дрожжи, оказавшись в желудке, плохо воздействуют на естественную микрофлору, способствуют дисбактериозу, гибели полезных бактерий и в связи с этим - ослаблению иммунитета», - предупредил врач.