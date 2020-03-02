Диетологи предложили простой план похудения из трех пунктов
Мечтающим похудеть можно воспользоваться простым планом, который состоит всего из трех пунктов. Для обретения стройной фигуры диетологи предложили исключить из питания простые углеводы, есть правильные продукты и практиковать силовые упражнения.
Как сообщает MedikForum.ru, простой план похудения из трех пунктов изложен специалистами на портале The Health Site. По их словам, этот план улучшает метаболическое здоровье, помогает похудеть быстро и без голода.
Пункт 1: удалить из рациона сахар и крахмал. Диетологи поясняют: сокращение количества простых углеводов уменьшает чувство голода, а вместе с ним – объем поглощаемых калорий. После этого тело начнет питаться собственным накопленным жиром и худеть.
«Отказываясь от сахара и крахмалов, вы добьетесь снижения уровня инсулина, что заставит ваши почки активнее выводить из организма избыток натрия и воды. Когда это произойдет, похудение сразу станет заметным. За неделю такого питания можно потерять до 4 килограммов веса», - рассказали специалисты.
Пункт 2: есть протеин, жиры и овощи. Диетологи предложили включить в каждый прием пищи белок, жир и овощи с низким содержанием углеводов, но богатые клетчаткой, витаминами и минералами, (брокколи, цветная капуста, шпинат, помидоры). Таких приемов за день должно быть три-четыре.
«Не сочетайте одновременно низкоуглеводные и обезжиренные продукты – это план неудачи. Ешьте немного жира из оливкового, кокосового масла, авокадо или масла. Получайте белок из мяса, рыбы, яиц», - поделились простым советом эксперты.
Пункт 3: поднимать тяжести трижды в неделю. Диетологи поясняют, что силовые нагрузки помогают сжечь сразу много калорий и предотвращают замедление метаболизма, которое является распространенным побочным эффектом попыток худеть.
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