Диетологи предложили простой план похудения из трех пунктов

«Отказываясь от сахара и крахмалов, вы добьетесь снижения уровня инсулина, что заставит ваши почки активнее выводить из организма избыток натрия и воды. Когда это произойдет, похудение сразу станет заметным. За неделю такого питания можно потерять до 4 килограммов веса», - рассказали специалисты.

«Не сочетайте одновременно низкоуглеводные и обезжиренные продукты – это план неудачи. Ешьте немного жира из оливкового, кокосового масла, авокадо или масла. Получайте белок из мяса, рыбы, яиц», - поделились простым советом эксперты.