Ученые доказали важность отказа от курения до наступления беременности

«Мы выяснили, что отказ от курения в первом триместре недостаточно снижает риск уменьшенной массы тела, размера мозга и длины тела у ребенка», - отмечает автор исследования Изабелль Румрич из Университета Восточной Финляндии.

Такие данные были получены в рамках нового исследования. Ученые проанализировали данные 1,4 млн матерей и их детей в Финляндии, чтобы понять, как курение во время беременности воздействует на новорожденных.Влияние курения на тело и размер головы новорожденного было аналогичным у женщин, бросивших курить в первом триместре, и у куривших в течение всей беременности. По словам ученых, это подчеркивает, насколько подвержен влиянию курения плод в первые месяцы.Дополнительно к снижению размеров тела и головы, а также уменьшению веса, ученые обнаружили, что у младенцев, чьи матери курили в первом триметре, были неправильные пропорции тела.