В Волгограде готовы бесплатно кормить школьников уже с 1 сентября текущего года
К контролю за качеством обедов привлекут родителей и общественников.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров собрал депутатов, предпринимателей и директоров школ, чтобы обсудить введение бесплатного питания для учеников младших классов.
— Здоровое горячее питание – это, конечно, прежде всего здоровье ребенка. Но нельзя забывать и о социализации детей, особенно в начальной школе. В школьной столовой дети едят охотнее, потому что еще и общаются. Но необходимо, чтобы школьное питание было качественным и разнообразным. Главная задача – организация горячего школьного питания высокого качества, создание с этой целью современной прозрачной системы организации питания, — озадачил присутствующих глава региона.
О том, что все российские младшеклассники должны получать бесплатное питание с 1 сентября 2023 года, заявил президент во время послания Федеральному собранию. В Волгоградской области первые шаги в этом направлении предприняли еще в прошлом году, когда ввели бесплатные завтраки для первоклассников.
С начала 2019 года по инициативе губернатора бесплатные завтраки получают 27 тысяч первоклассников. Кроме того, был увеличен размер компенсации стоимости питания детям из многодетных и малообеспеченных семей.
— Волгоградская область готова к выполнению задач, поставленных президентом. Предварительный анализ позволяет сделать вывод о готовности Волгоградской области организовать бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы уже с 1 сентября текущего года, — оптимистично заявил губернатор на совещании.
Контролировать организацию школьного питания будут не только чиновники с депутатами, но и сами родители.
В Ростовской области также готовятся к бесплатному питанию школьников. Правда закон вступит в силу не сразу, а с некоторой отсрочкой. Она необходима для того, чтобы изыскать немалые средства. При этом в некоторых школах учеников начнут кормить уже в сентябре следующего учебного года. А к сентябрю 2023 года горячее питание должно быть организовано во всех школах области.
Оставить комментарий