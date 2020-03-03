Названы 5 самых полезных источников углеводов в рационе диабетиков

«Углеводы нельзя исключать из рациона, ведь организм превращает их в энергию. Но диабетикам важно выбирать их максимально полезные источники, которые не только снизят риск сердечных заболеваний и некоторых видов рака, но и помогут лучше контролировать уровень сахара в крови, сбрасывать вес», - пояснили научные специалисты.

Как сообщает MedikForum.ru, врачи не устают повторять, что употребление углеводов диабетиками должно тщательно контролироваться. Но на самом деле их здоровые источники являются неотъемлемой частью любого диабетического рациона, об этом эксперты рассказали на портале The Health Site.Благодаря обилию клетчатки они повышают сытость и предотвращают переедание. Для диабетиков это самые лучшие фрукты, отмечают эксперты.Этот источник углеводов содержит мало сахара, много антиоксидантов. Малина, черника, клубника помогают организму диабетиков лучше регулировать уровень сахара в крови.Являются одним из самых лучших растительных источников белка, важного для людей с диабетом, а также витамина А и растворимой клетчатки, которые содействуют снижению концентрации холестерина и глюкозы в крови.Несмотря на свое название, входит в перечень самых здоровых продуктов для диабетиков, поскольку обладает низким гликемическим индексом. Исследования показали: данный источник углеводов помогает понизить количество эпизодов низкого уровня сахара в крови и инсулинорезистентности.Специалисты советуют диабетикам есть больше овощей с каждым приемом пищи – такая практика улучшает общее состояние организма. Предпочтительнее есть сырые овощи. Готовка заставляет содержащиеся в овощах сложные углеводы частично распадаться на простые, что повышает их гликемический индекс.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что человек съедает слишком много сахара.