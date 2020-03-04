Злоупотребление ультра-обработанными продуктами чревато раком

Продукты, подвергшиеся технологической обработке, встречаются повсеместно. Чтобы избежать их, готовить нужно самостоятельно и только из цельных ингредиентов.Однако есть класс ультра-обработанных продуктов, в которые добавляет не только соль и сахар, но и искусственные красители, усилители вкуса, консерванты, эмульгаторы и прочее. Это обеспечивает продукту более долгий срок хранения и лучший внешний вид.Но все эти операции таят опасность для человеческого организма. Люди, в рационе которых присутствует много ультра-обработанных продуктов, чаще сталкиваются с ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.Одно из последних исследований связало ультра-обработанные продукты с риском развития рака. Ученые отслеживали рацион и медицинские записи почти 105 тыс. человек на протяжении пяти лет.Тем, в чьей диете были ультра-обработанные продукты, чаще диагностировали рак в течение пятилетнего наблюдения. Ученые вычислили, что дополнительные 10% ультра-обработанных продуктов в рационе увеличивают риск развития рака на 12%.Ученые предполагают, что присутствующие в таких продуктах химические вещества, консерванты и подсластители могут потенциально нарушать обмен веществ. Поэтому для перекуса в следующий раз лучше выбрать яблоко вместо пачки чипсов.