Ученые объяснили, почему люди хотят отомстить обидчику

«Желание отомстить во время конфликта встречается у всех людей. Основываясь на предыдущих исследованиях, мы предполагаем, что может существовать нейробиологический механизм, который усиливает восприятие боли внутри группы, вызванную другой группой, что провоцирует людей на месть», - говорит ведущий автор исследования Сяочань Хан, доктор психологии и нейронауки в Школе психологических и когнитивных наук при Институте исследований мозга МакГоверна в Пекинском университете, Китай.

«Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить эти мотивы и связанные с ними эмоции, если мы хотим полностью понять процессы, которые заставляют людей мстить», - заключает он.

Ученые провели исследование и выяснили, что окситоцин, так называемый гормон любви, выбрасывается в большем количестве во время конфликта между группами лиц. Это влияет на медиальную префронтальную кору, часть мозга, связанную с принятием решений.Это провоцирует повышенное чувство любви и сочувствия внутри группы и усиливает желание отомстить тем, кто на эту группу нападает. Полученные данные могут объяснить феномен «заразного конфликта», когда неприязнь начинается между несколькими людьми, а в конечном итоге распространяется на целые группы.Хан добавляет, что существуют различные мотивы для мести, такие как чувство угрозы, сочувствие к пострадавшему члену группы и чувство давления.