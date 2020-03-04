Как улучшить осанку в пожилом возрасте

Почему осанка ухудшается с возрастом?

"Мы начинаем терять мышечную массу в 30 лет, и потеря начинает ускоряться в 50», - объясняет Кристина Родригес, физиотерапевт в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке. - Нам нужен мышечный каркас и выносливость, чтобы держать тело в вертикальном положении, формировать осанку и противостоять гравитации".

Не сидите долго в одном положении

«Организм человека предназначен для движения двигаться. Самое простое, с чего можно начать, - избегать длительного сидения», - говорит Родригес. - Когда мы сидим, то сутулимся, смотрим вниз на смартфон, или наклоняем голову вперед».

Силовые тренировки для осанки

Планка - лучшее упражнение для осанки