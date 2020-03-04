Как улучшить осанку в пожилом возрасте
Все мамы заставляли нас в детстве стоять и сидеть прямо. Если вы следовали ее советам, сидячая работа все равно ухудшила осанку. Но все поправимо, если следить за положением тела и регулярно делать специальные упражнения.
Почему осанка ухудшается с возрастом?
"Мы начинаем терять мышечную массу в 30 лет, и потеря начинает ускоряться в 50», - объясняет Кристина Родригес, физиотерапевт в Больнице специальной хирургии в Нью-Йорке. - Нам нужен мышечный каркас и выносливость, чтобы держать тело в вертикальном положении, формировать осанку и противостоять гравитации".
Не сидите долго в одном положении
«Организм человека предназначен для движения двигаться. Самое простое, с чего можно начать, - избегать длительного сидения», - говорит Родригес. - Когда мы сидим, то сутулимся, смотрим вниз на смартфон, или наклоняем голову вперед».
Регулярное вставание помогает «перезагрузить» свое тело для хорошей осанки. Установите таймер, чтобы напоминать себе вставать и ходить по коридорам или дому несколько раз в день.
Силовые тренировки для осанкиУбедитесь, что вы разработали хороший план силовых тренировок. Сосредоточьтесь на основных упражнениях, укрепляющий мышцы живота и поясницы. Они соединяются с позвоночником и тазом, и необходимы для прямого положения тела.
Планка - лучшее упражнение для осанкиЭта классическая поза из йоги укрепляет мышцы живота, плеч и спины. Встаньте на руки и колени, выровняв ладони под плечами. Вытяните обе ноги прямо позади себя, пальцы ног поджаты, в положение, похожее на отжимание, с втянутыми брюшными мышцами. Задержитесь как можно дольше, пока не начнете чувствовать усталость.
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