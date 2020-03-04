Женское возбуждение мужчины чуют по запаху
Мужчина может унюхать женское возбуждение, и этот запах делает представительниц прекрасного пола более привлекательными. Кроме того, аромат "заводит" и самих мужчин.
Мужчины могут распознать возбуждение женщин по запаху. Возбуждённые женщины кажутся мужчинам более привлекательными, а это, в свою очередь, увеличивает уровень возбуждения и представителей сильного пола. В ходе серии экспериментов мужчины вдыхали запах женского пота. Аромат одной и той же женщины, находящейся в состоянии возбуждения, казался мужчинам более привлекательным, чем полученный от нее в другое время. Эксперименты продемонстрировали, что передаваемые с женским запахом химические сигналы вызывали сексуальное возбуждение у мужчин.
В эксперименте задействовали 11 гетеросексуальных девушек со средним возрастом в 19 лет, не принимавшие гормональные контрацептивы. Они предоставили образцы пота во время возбуждения и в обычном состоянии с интервалом в неделю. За два дня до каждого эксперимента женщин просили воздерживаться от курения, употребления спиртных напитков, острой пищи или чеснока, использования дезодорантов или парфюма, а также секса, чтобы полученные образцы были максимально чистыми.
При этом область подмышек женщины прочищали специальными тампонами, не содержащими запаха. После этого они надевали чистые футболки и садились перед компьютером, чтобы просматривать 20-минутные видео. Первый ролик содержал сцену из эротического фильма, и ранее было доказано, что он вызывает возбуждение у женщин. Второй представлял собой рассказ о строительстве моста. Полученные образцы давали для оценки мужчинам, пишет Archives of Sexual Behavior. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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