В России хотят ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Российские депутаты доработали ко второму чтению законопроект, согласно которому будет запрещена продажа алкоголя в барах и ресторанах, находящихся в многоквартирных жилых домах.
Речь идет о борьбе с так называемыми «наливайками». Несколько лет назад вступил закон о запрете на продажу спиртных напитков, в том числе пива, в палатках и киосках. Также это касалось реализации алкоголя в ночное время. Тогда многие предприниматели перевели свои заведения в статус общепита – в таком виде торговать спиртными напитками ночью можно.
Кроме того, бары и рестораны «перекочевали» на первые этаже многоквартирных домов. Сейчас, согласно статистике, порядка 5000 баров, 3000 ресторанов и около 200 рюмочных, расположенных на первых этажах жилых зданий. Об этом пишет газета «Ведомости».
Предприниматели с такими мерами абсолютно не согласны – они считают, что они окончательно «убьют» бизнес. Впрочем, чиновники так не думают и настаивают на своем.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что в России хотят ограничить продажу алкоголя в поездах дальнего следования.
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