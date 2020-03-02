В поездах дальнего следования могут ограничить продажу алкоголя
В МВД России выступили с предложением запретить свободную продажу алкогольных напитков в поездах дальнего следования. По мнению представителя ведомства Дмитрия Шаробарова, это уменьшит негативные последствия как для других пассажиров, так и для самих любителей выпить.
По данным Шаробарова, в 2019 году из-за распития спиртных напитков в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования было совершено около 8 тысяч нарушений общественного порядка и 10 тысяч преступлений против личности. В некоторых случаях последствия для пострадавших оказались очень тяжелыми.
В МВД отметили, что нередко сами любители выпить в поезде становятся жертвами преступников, передает агентство «Интерфакс».
Кроме того, Дмитрий Шаробаров предложил не пускать в вагон поезда и на борт самолета людей в состоянии алкогольного опьянения.
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