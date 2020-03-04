Экстракт шафрана повышает качество сна
Новое исследование показало, что шафран положительно влияет на качество сна. В ходе экспериментов эффективность этой специи превзошла действенность плацебо.
Шафран - специя, добываемая из цветка Crocus sativus. Довольно давно она используется пищевой промышленностью не только для усиления вкуса блюд, но и в качестве красителя. И вот теперь исследование показало, что у шафрана имеются медицинские свойства. Только в США 164 млн человек или 68% населения сталкиваются с проявлениями бессонницы хотя бы раз в неделю. Ранее ученые установили, что шафран может положительно влиять на депрессию, и теперь доказано, что он эффективен и в качестве снотворного.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Sleep Medicine. Наблюдения продолжались 28 дней в двух группах. Участники первой принимали шафран, а во второй - плацебо. В эксперименте приняли участие 55 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 70 лет, имевших проблемы со сном. В качестве действующего вещества применялся экстракт шафрана в объеме 14 мг дважды в день или точно такие же по форме таблетки-плацебо. Добровольцы не страдали от депрессии и физиологически считались здоровыми. Они не использовали других лекарственных препаратов в течение 4 недель до начала эксперимента кроме контрацептивов.
Результаты эксперимента показали, что стандартный экстракт шафрана повышает качество сна, причём эффект достигался уже в первую неделю. При этом данный экстракт хорошо переносился участниками и не провоцировал каких-то нежелательных побочных эффектов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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