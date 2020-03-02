Ученые: в борьбе с бессонницей поможет шафран

Специалисты австралийского университета использовали экстракт шафрана для лечения людей, испытывавших проблемы с бессонницей – спустя неделю качество сна добровольцев заметно улучшилось.В эксперименте австралийских ученых участвовали здоровые люди в возрасте от 18 до 70 лет, по каким-либо причинам испытывавшие проблемы со сном.Добровольцев разделили на две группы. Участникам эксперимента из первой группы давали на протяжении 28 дней экстракт шафрана – по 14 мг в день, а остальным – плацебо. При этом добровольцы до конца исследования не подозревали, к какой группе относится каждый из них.В конце каждой недели участники эксперимента проходили опрос, позволяющий понять индекс выраженности бессонницы.Ученые намерены продолжать работу в этом направлении, чтобы понять, почему шафран позволяет улучшить сон.