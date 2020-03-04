Эксперты: вода от разных производителей различается по составу
Медики давно говорят о пользе чистой питьевой воды для организма. Ежедневно рекомендуется выпивать до двух с половиной литров воды. Однако, вода разных поставщиков имеет свой собственный состав, где помимо H2O присутствует хлор, йод, фтор и другие элементы. Причем в каждой регионе состав воды разный.
Порой организм негативно реагирует на смену питьевой воды. К примеру, если в воде содержится много магния либо хлорида, могут возникнуть проблемы с желудком.
Зачастую организм плохо воспринимает и изменение щелочности и кислотности воды, что чревато раздражениями на коже. Слишком низкое содержание фтора может привести к заболеванию кариесом, в то же время повышенное содержание этого элемента может привести к флюорозу зубов.
Богатая сульфатами питьевая вода может действовать на организм как слабительное, а высокое содержание кальция может привести к мочекаменной болезни.
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