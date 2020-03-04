Эксперты: вода от разных производителей различается по составу

Порой организм негативно реагирует на смену питьевой воды. К примеру, если в воде содержится много магния либо хлорида, могут возникнуть проблемы с желудком.Зачастую организм плохо воспринимает и изменение щелочности и кислотности воды, что чревато раздражениями на коже. Слишком низкое содержание фтора может привести к заболеванию кариесом, в то же время повышенное содержание этого элемента может привести к флюорозу зубов.Богатая сульфатами питьевая вода может действовать на организм как слабительное, а высокое содержание кальция может привести к мочекаменной болезни.